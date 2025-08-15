Ataque de cães deixa homem ferido em conveniência de Corumbá

Vítima foi mordida nas pernas e levada à UPA do bairro Guatós



Um ataque de cães deixou um homem de 53 anos ferido na manhã desta sexta-feira (15) em Corumbá. O incidente ocorreu em uma conveniência da rua Fernandes Calábria, próxima ao Conjunto Flamboyant 3, quando dois cães do estabelecimento, sendo um pitbull, escaparam do quintal e avançaram contra a vítima.

De acordo com informações da Polícia Militar, o proprietário do comércio relatou que havia deixado o portão entreaberto durante o atendimento a clientes. Ao perceber a situação, ele conseguiu conter os animais e levá-los de volta para dentro da conveniência.

O homem sofreu múltiplas mordidas nas pernas, incluindo uma laceração significativa na panturrilha esquerda. Ele recebeu os primeiros socorros no local por uma equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar e, em seguida, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Guatós para atendimento complementar.

