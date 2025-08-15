FCDL articula urgência para projeto que regulamenta abertura do varejo em feriados

Publicação nas redes sociais destaca apoio de deputados e reforça necessidade de aprovação do PL 5552/23 ainda este ano

A FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul) anunciou, por meio de suas redes sociais, que articulou a apresentação do requerimento de urgência para acelerar a tramitação do Projeto de Lei 5552/23 no Congresso Nacional. A proposta regulamenta a abertura do comércio e dos serviços em feriados em todo o país.

A presidente da entidade, Inês Santiago, divulgou um vídeo no Instagram explicando a medida e agradecendo o apoio do deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) e do autor do projeto, deputado Joaquim Passarinho (PL-PA). Segundo ela, a aprovação da matéria ainda este ano é fundamental para dar segurança jurídica a empresários e trabalhadores.

Confira o vídeo:

