Furto de fiação derruba linha do SAMU em Campo Grande; atendimento de urgência tem novo número

Serviço 192 está fora do ar após roubo de fibra ótica durante a madrugada; população deve ligar para número alternativo em casos de emergência

O atendimento de urgência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Campo Grande está temporariamente suspenso. O número 192, canal oficial para emergências, saiu do ar devido ao furto da fiação de fibra ótica ocorrido na madrugada deste domingo (27).

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que, até a normalização do serviço, a população deve utilizar um número alternativo para acionar o socorro: (67) 99873-2560. O comunicado foi divulgado nas redes sociais da prefeitura com alerta para que os moradores fiquem atentos à mudança temporária.

A Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (AGETEC) já está trabalhando para restabelecer o sistema o mais rápido possível. Ainda não há previsão oficial de retorno da linha 192.

