Homem de 40 anos é morto com tiro no pescoço em frente à casa dos pais em Coxim

Vítima foi executada durante a madrugada deste domingo; há hipótese de acerto de contas ligado ao crime organizado.

Um homicídio chocou os moradores do Bairro Vale do Taquari, em Coxim, na madrugada deste domingo (27). Edeilson Cardoso dos Santos, de 40 anos, conhecido como “Delzin”, foi morto com um tiro no pescoço enquanto estava em frente à residência de seus pais, localizada na Rua 7, nas proximidades da BR-359.

De acordo com informações preliminares, o crime ocorreu por volta da meia-noite. Dois homens, ainda não identificados, se aproximaram em uma motocicleta e efetuaram um disparo que atingiu Edeilson no lado esquerdo do pescoço, próximo ao maxilar. A vítima morreu no local antes que pudesse receber qualquer socorro.

Familiares que estavam dentro da casa ouviram o estalo do disparo, e, ao saírem, encontraram Edeilson já sem vida. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a equipe da perícia técnica foram acionadas e compareceram à cena do crime para os procedimentos de praxe.

Durante a perícia, uma cápsula de pistola 9 mm deflagrada e um projétil ainda intacto foram localizados próximo ao corpo. As evidências reforçam a possibilidade de execução premeditada. A principal linha de investigação da polícia aponta para um possível acerto de contas ligado ao crime organizado.

O corpo de Edeilson foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para realização dos exames necroscópicos. Os autores do crime estão sendo procurados, mas até o momento ninguém foi preso.

A Delegacia de Polícia Civil de Coxim segue com as investigações.

