Discussão entre vizinhas termina em facadas e mulher ferida em Dourados

Conflito envolvendo pedido de dinheiro para drogas e álcool terminou com agressão no bairro Parque das Nações.

Uma briga entre vizinhas no bairro Parque das Nações, em Dourados, terminou com uma mulher ferida a facadas na noite de sábado (26), por volta das 21h. O desentendimento teria começado após um pedido de dinheiro e evoluído para agressões físicas.

A vítima, identificada como Patrícia, de 43 anos, teria solicitado uma quantia em dinheiro a uma vizinha de 23 anos, supostamente para comprar drogas e bebidas alcoólicas. A negativa do pedido teria desencadeado uma tentativa de agressão por parte de Patrícia, que já tinha um histórico de desentendimentos com a jovem.

Para se defender, a vizinha reagiu utilizando uma faca e acabou ferindo Patrícia em várias partes do corpo, incluindo o supercílio, peito, braço esquerdo e joelho esquerdo. A própria jovem também sofreu um ferimento no joelho durante a confusão.

Patrícia foi socorrida e levada ao Hospital da Vida, onde recebeu atendimento médico. Segundo as autoridades, seu estado de saúde é estável. Já a jovem foi conduzida à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde prestou depoimento e, após ser ouvida, foi liberada.

O caso será investigado para apurar responsabilidades e os desdobramentos da agressão.

Confira as redes sociais do O Estado no Facebook e Instagram