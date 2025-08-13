Fumacê vai percorrer quatro bairros da Capital nesta quarta

Ação busca combater o mosquito Aedes aegypti e reduzir risco de doenças como dengue, zika e chikungunya
Nesta quarta-feira (13), o serviço de borrifação ultrabaixo volume, conhecido como Fumacê, será realizado em quatro bairros de Campo Grande: Jardim Tarumã, Portal Caiobá, Batistão e Aero Rancho. As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde, vão atuar das 16h às 22h. Confira as ruas:
O procedimento utiliza inseticida que atinge principalmente os mosquitos adultos fêmea, responsáveis pela transmissão de dengue, zika e chikungunya. Para aumentar a eficácia, os moradores devem abrir portas e janelas, permitindo que o veneno alcance os locais onde os mosquitos se escondem.
A aplicação do Fumacê pode ser adiada ou cancelada em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que prejudicam a dispersão do produto. A ação reforça a prevenção e o controle das arboviroses na cidade, embora seja necessária atenção para a aplicação criteriosa, já que o inseticida pode afetar outras espécies de insetos.
