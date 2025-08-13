Cophasul recebe ação do CCZ com atendimento gratuito a cães, gatos e animais peçonhentos no dia 15

Serviços incluem vacinação,ecames e orientações sobre a prevenção de doenças nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (15), moradores do bairro Coophasul, em Campo Grande, terão acesso a uma série de serviços gratuitos oferecidos pela Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ). A ação, chamada “CCZ nas ruas”, vai ocorrer das 8h às 11h30 na Associação de Moradores do bairro, na Rua Cotegipe, 999.

Durante o atendimento, os tutores poderão vacinar cães e gatos contra a raiva, levar animais para exames rápidos de leishmaniose visceral canina e avaliação de gatos com suspeita de esporotricose, além de coletar material para diagnóstico em laboratório móvel. Moradores que encontrarem escorpiões poderão levá-los para identificação e, se necessário, agendar visita técnica das equipes.

A iniciativa também inclui orientações sobre prevenção de doenças transmitidas por animais, ajudando a comunidade a identificar sinais de zoonoses e a proteger a saúde dos pets e das pessoas.

Para participar, é necessário levar documento de identificação com foto e garantir que o animal esteja contido de forma segura, com coleira, guia ou caixa de transporte. No caso dos escorpiões, eles devem ser acondicionados de maneira segura para transporte até o local.

