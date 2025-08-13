Singapura demonstra interesse em tilápia produzida em MS

Empresários locais buscam importar o peixe brasileiro em meio a dificuldades de escoamento e sobretaxas nos Estados Unidos.

Em visita a Singapura, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, encontrou nesta quarta-feira (13) empresários do setor de carnes do país asiático interessados em importar tilápia produzida no Estado. A demanda surge em um momento delicado para os produtores sul-mato-grossenses, que enfrentam problemas para escoar a produção, intensificados pela decisão dos Estados Unidos de aplicar sobretaxas sobre o pescado brasileiro.

“Já estabelecemos contato com empresários locais e conectamos as empresas à Associação de Carnes, que fará a interlocução com os compradores. O mercado de Singapura não impõe tarifas de exportação, o que abre uma oportunidade que vamos acompanhar de perto”, afirmou Riedel.

Atualmente, cerca de 60% da proteína animal importada por Singapura é proveniente do Brasil, principalmente frango, suínos e bovinos. Integrantes da comitiva sul-mato-grossense destacam que o país asiático se consolida como parceiro estratégico e deve ampliar ainda mais as compras de produtos brasileiros.

A missão internacional à Ásia, que inclui visitas à Índia, Japão e Singapura, começou no dia 4 de agosto. Singapura é a última parada da agenda, que segue até esta quinta-feira (14), com encontros previstos entre autoridades e empresários locais.

*Com informações da Agência de Notícias de MS

