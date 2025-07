Fumacê vai passar por quatro bairros da Capital nesta quarta-feira

Ação contra o Aedes aegypti será feita das 16h às 22h, com uso de inseticida em áreas específicas da cidade

Nesta quarta-feira (23), moradores de quatro bairros de Campo Grande devem ficar atentos à passagem dos veículos de fumacê, usados para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A aplicação do inseticida ocorrerá das 16h às 22h, em pontos específicos dos bairros Aero Rancho, Piratininga, Guanandi e Jacy.

As ruas que receberão o serviço são:

– Aero Rancho – R. Clevelândia com R. Comodoro

– Piratininga – R. Anhanguera com R. Anchieta

– Guanandi – R. Valeriano Maia com R. Pirituba

– Jacy – R. Espanha com R. Estados Unidos

A técnica utilizada é o UBV pesado (ultrabaixo volume), que libera uma névoa com veneno capaz de atingir mosquitos adultos, responsáveis pela transmissão das arboviroses. Para aumentar a eficiência da borrifação, é recomendado que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo.

