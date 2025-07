Idosos do Asilo São João Bosco tem tarde divertida com passeio em shopping

O momento de descontração fora da instituição foi apreciada por todos e despertou memórias afetivas

A tarde desta quarta-feira (23) foi bem diferente para os idosos residentes do Asilo São João Bosco, que foram agraciados com um passeio no Shopping Campo Grande. O grupo, formado por 14 pessoas, que foi acompanhado dos cuidadores, teve a oportunidade de ver as vitrines, se maravilhar com o tamanho da edificação e ter um momento de descontração com essa pequena mudança na rotina.

De acordo com a equipe da instituição, os passeios acontecem de forma frequente e os idosos sempre são convidados a conhecer espaços de lazer e bem-estar de Campo Grande. Assim, para todos aproveitarem momentos fora do asilo, eles são escolhidos em grupos, que se revezam para ir aos locais de forma segura e organizada.

O passeio, que terminou com todos lanchando em uma famosa steakhouse da Capital, serviu também para que muitos se recordassem dos momentos vividos quando eram mais jovens.

Entre quem tem boas memórias no complexo comercial, está o ex-comerciante Raul Cordeiro, de 76 anos, que foi proprietário de uma loja no local. De acordo com ele, o local mudou bastante nos últimos anos, mas, apesar disso, dá para perceber que as modificações estruturais não apagaram as boas lembranças que ele tem dos anos em que trabalhou lá.

“Eu já tive uma loja aqui. Eu sempre vinha limpar para abrir às 10h. Agora tudo mudou, modificou tudo”, disse.

Maria Bezerra, de 88 anos, também conseguiu recordar os momentos de lazer vividos no shopping. Segundo seu relato, antigamente sempre ia ao local, seja para passear nas lojas ou se distrair vendo um filme no cinema.

“Estou achando legal, porque quando eu era mais moça eu sempre passeava aqui. Fazia muito tempo que eu não vinha no shopping”, afirmou.

Morando na cidade há pouco tempo, Herta de Moura, de 89 anos, veio do Rio Grande do Sul para passar a velhice em Campo Grande e teve a oportunidade de conhecer o shopping pela primeira vez.

“Eu sou do Rio Grande e me criei na roça. Fiquei casada por 70 anos e nunca fui de viajar, conhecer as coisas, mas tive uma vida muito boa. Eu nunca tinha visto uma coisa tão grande assim”, contou, se referindo ao shopping.

Apesar de ter sido um passeio breve, a movimentação dos idosos chamou a atenção de quem estava no centro comercial nesta tarde. O grupo foi acompanhado de perto pelos olhares de funcionários e clientes do local.

Encantada com a iniciativa, Lígia Mourão, de 60 anos, que estava apenas a passeio no local, se juntou ao grupo para acompanhar de perto este momento tão especial para essas pessoas, que, de modo geral, podem passar a velhice ignoradas pela sociedade.

“Só de ver esse movimento eu me emocionei, porque já não tenho mais mãe e nem avó presente e fui criada em um ambiente em que todo mundo era unido e se respeitava. Então, achei linda a iniciativa e, se a gente tiver a oportunidade de chegar nessa idade, espero que tenha quem possa nos apoiar”, disse, enfatizando que o momento despertou nela a vontade de ser voluntária para auxiliar o asilo e dar suporte para quem mais precisa.

Serviço:

Informações sobre voluntariado e realização de doações entre em contato pelos números:

WhatsApp: (67) 98402-7626

Telefone fixo: (67) 3345-0500

O local também aceita doações via PIX pela chave: [email protected] (Banco do Brasil)

Por Ana Clara Santos

