Polícia flagra furto de energia em 38 endereços durante operação em Rio Brilhante

Seis pessoas foram levadas à delegacia; ligações clandestinas representam risco de morte e sobrecarregam o sistema elétrico



Seis pessoas foram conduzidas à delegacia na manhã desta quarta-feira (23) em Rio Brilhante, após uma operação que encontrou irregularidades em 38 pontos da cidade relacionados ao furto de energia elétrica. A ação, chamada de “Rede Segura”, foi conduzida pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, com apoio da Perícia Criminal e da concessionária Energisa.

As equipes realizaram vistorias em imóveis previamente mapeados com base em dados da fornecedora de energia. Em vários deles, foram detectadas fraudes nos medidores e ligações clandestinas, os chamados “gatos”, que desviam energia da rede pública sem registro ou pagamento.

De acordo com a investigação, os casos confirmados envolvem tanto o furto simples quanto situações enquadradas como estelionato. As pessoas identificadas vão responder criminalmente.

Além do prejuízo financeiro, esse tipo de fraude representa um risco direto à segurança das pessoas. Ligações clandestinas estão entre as principais causas de acidentes envolvendo eletricidade, podendo provocar incêndios, explosões e mortes. A prática também sobrecarrega o sistema elétrico e afeta a qualidade do serviço prestado, com aumento das oscilações e quedas de energia.

Denúncias sobre esse tipo de crime podem ser feitas de forma anônima pelos canais da concessionária. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o volume de energia desviado por fraudes no Brasil ultrapassa 31,5 mil gigawatts, suficiente para abastecer uma ampla parcela das residências do Estado.

