Fumacê será aplicado nos bairros Moreninha, Centro-Oeste, Alves Pereira e Pioneiros nesta sexta (13)

Borrifação combate o mosquito Aedes aegypti

O combate ao mosquito Aedes aegypti será reforçado nesta sexta-feira (13) em quatro bairros de Campo Grande: Moreninha, Centro-Oeste, Alves Pereira e Pioneiros.

Confira as ruas:

As equipes da CCEV (Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais) da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) devem percorrer as regiões entre 16h e 22h com aplicação de inseticida por meio do UBV (Ultra Baixo Volume), método conhecido como fumacê.

Para aumentar a eficácia da aplicação, a orientação é que moradores deixem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o produto alcance áreas onde os mosquitos costumam se abrigar.

A aplicação pode ser adiada ou cancelada caso ocorram chuvas, ventos fortes ou neblina, condições que prejudicam a dispersão do inseticida.

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