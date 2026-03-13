Jovem é morto a tiros na frente de casa no Portal da Lagoa em Campo Grande

Ataque ocorreu na manhã desta sexta-feira (13); suspeitos estavam em um carro e fugiram após os disparos

Na manhã desta sexta-feira (13), um jovem de um jovem identificado como Rafael Selva Alves foi morto a tiros em frente à casa onde morava, na Rua Theopillo Massi, no bairro Portal da Lagoa, região da Vila Nasser, em Campo Grande.

Rafael estaria conversando com um amigo na frente do imóvel quando um carro se aproximou da residência. Um dos ocupantes desceu do veículo e efetuou vários disparos em direção ao jovem. A vítima foi atingida diversas vezes, inclusive na região da cabeça, e caiu no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas, mas, ao chegarem, constataram que Rafael já estava morto. Um amigo de Rafael que estava com ele também acabou sendo atingido por um disparo. O estado de saúde dele não foi informado.

Testemunhas relataram ter ouvido vários tiros e viram o veículo deixando o local logo após o crime. O carro utilizado pelos suspeitos seria um Honda Civic de cor branca, com vidros escuros.

Familiares da vítima estiveram no local e ficaram bastante abalados com a situação. Até o momento, ninguém foi preso e o caso deverá ser investigado.

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