Caminhão com quase 3 toneladas de maconha e armas é interceptado na região de fronteira

Carga de drogas e armamento foi encontrada após abordagem na BR-163; caso foi encaminhado à Polícia Civil no Paraná

Nesta sexta-feira (13), uma grande carga de drogas foi apreendida na região de fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraná. Um caminhão foi interceptado transportando quase três toneladas de maconha, além de haxixe e armamento.

A ação ocorreu após informações indicarem a circulação de um caminhão suspeito pela BR-163, nas proximidades de Mundo Novo, no extremo sul de Mato Grosso do Sul. O veículo foi localizado e recebeu ordem de parada.

O motorista ainda percorreu alguns metros antes de estacionar. Durante a abordagem, ele demonstrou nervosismo e não conseguiu explicar com clareza detalhes sobre a viagem.

Diante da situação, foi realizada uma vistoria no compartimento de carga do caminhão. No local, os agentes encontraram diversos fardos de maconha que, juntos, somaram 2.865 quilos. Também foram apreendidos 37,8 quilos de haxixe.

Na cabine do veículo, os agentes localizaram ainda três armas de fogo — um fuzil, uma espingarda e uma pistola — além de carregadores e 38 munições.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil em Toledo, no Paraná, onde o caso passou a ser investigado.

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