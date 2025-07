Fumacê será aplicado nesta sexta em Anhanduí para tentar conter avanço do Aedes aegypti

Serviço ocorre entre 16h e 22h; moradores devem manter portas e janelas abertas durante a passagem do veículo

O distrito de Anhanduí, em Campo Grande, recebe nesta sexta-feira (11) mais uma rodada de aplicação de inseticida contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. O serviço, conhecido como Fumacê, será realizado das 16h às 22h por agentes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais.

A pulverização começa nas imediações da Rua Luxemburgo com a Rua Engenheiro Valdemir C. Rezende e segue por outras vias do distrito ao longo do período da tarde e noite. Para aumentar a eficácia do veneno, é recomendado que os moradores deixem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo.

A aplicação é direcionada a eliminar mosquitos adultos, principalmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das arboviroses. O inseticida pode atingir outras espécies de insetos, motivo pelo qual o uso do produto precisa ser feito com critério.

