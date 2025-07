Polícia apreende quase uma tonelada de maconha em caminhonete com placas falsas em Naviraí

Na madrugada desta sexta-feira (11), quase uma tonelada de maconha foi apreendida durante fiscalização na rodovia BR-163 próximo município de Naviraí.

Uma caminhonete com placas falsas foi abordada pela polícia e estava completamente carregada, inclusive com fardos ocultos nas portas.

O veículo também não possuía bancos traseiros para ampliava a capacidade de carga das drogas. O homem foi preso em flagrante e poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor.

No total, foram pesados 998 quilos de maconha apreendidos. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Naviraí onde permanece preso.

A ocorrência foi realizada Polícia Federal.

