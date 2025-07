Três pessoas são presas com mais de uma tonelada de cocaína em dois caminhões em Campo Grande

Veículo vinha de Corumbá e estava escondido em compartimentos ocultos

Na manhã desta sexta-feira, três pessoas foram presas e mais de 1,1 tonelada de cocaína escondidas em dois caminhões-baú foram apreendidas pela polícia em Campo Grande.

Os veículos vinham da região de Corumbá em direção a Campo Grande e a droga estava escondida em compartimentos ocultos deos dois caminhões-baú. O entorpecente é oriundo da Bolívia.

Os presos foram encaminhados à sede da PF na capital e poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

