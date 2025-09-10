Fumacê será aplicado em sete bairros de Campo Grande nesta quarta-feira

Inseticida visa reduzir mosquitos transmissores de Dengue, Zika e Chikungunya; moradores devem abrir portas e janelas
A borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecida como Fumacê, será realizada nesta quarta-feira (10) em sete bairros de Campo Grande para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor de Dengue, Zika e Chikungunya.
O serviço acontecerá das 16h às 22h nos bairros Jardim Centro Oeste, Los Angeles, Pioneiros, Aero Rancho, Centenário, Tarumã e Lageado. Confira as ruas que fazem parte do itinerário:
Para aumentar a eficácia do inseticida, os moradores devem manter portas e janelas abertas, permitindo que o veneno alcance áreas onde os mosquitos costumam se concentrar.
A aplicação pode ser adiada ou cancelada em caso de chuva, vento forte ou neblina, condições que prejudicam a dispersão do produto.
