Condutor não para em fiscalização e acaba preso pela PRF com três toneladas de maconha em Bataguassu

Nesta quarta-feira (10), 3.306 kg de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Bataguassu.

Os policiais receberam um pedido de apoio para fiscalizar o caminhão que não teria parado no Posto Fiscal, na BR-267. No local, a equipe notou que o condutor da carreta apresentou nervosismo.

Quando questionado o motorista confessou que transportava maconha e vinhos de origem estrangeira. O homem foi preso e encaminhado juntamente com os ilícitos apreendidos à Polícia Federal em Três Lagoas.

