Quatro são presos com 52 kg de maconha oriundas de Sidrolândia na BR-060 em Goiás

Três homens e uma mulher foram presos transportando a droga em bagagens

Na noite da última terça-feira (9), 52 quilos de maconha foram apreendidos durante fiscalização no km 389 da BR-060, em Rio Verde, município localizado no estado de Goiás. O grupo informou que a droga foi buscada em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul.

O veículo de passeio foi abordado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e era ocupado por três homens, de 68, 38 e 27 anos, e uma mulher, de 25 anos.

Quando questionados, os ocupantes apresentaram contradições e demonstraram nervosismo. Em fiscalização no interior do carro, os policiais perceberam forte odor de maconha vindo de mochilas e malas.

Na conferência das bagagens, foram encontrados 48 tabletes da droga, que pesaram cerca de 52 kg. O grupo informou que havia buscado a maconha em Sidrolândia (MS) e que levaria o entorpecente até Palmeiras de Goiás (GO). Também disseram que receberiam R$ 2.500,00 pelo transporte.

Os quatro ocupantes foram presos e junto com as drogas apreendidas foram encaminhados à Polícia Civil de Rio Verde.

