Fumacê será aplicado em dois bairros nesta quinta-feira em Campo Grande

Ação ocorre das 16h às 22h no Monte Castelo e Coronel Antonino
Nesta quinta-feira (7), o serviço de fumacê será realizado nos bairros Monte Castelo e Coronel Antonino, em Campo Grande, das 16h às 22h. O objetivo é reduzir a população do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
No Monte Castelo, o carro passará pela Rua Luiza Ovando com a Avenida Monte Castelo. Já no Coronel Antonino, a aplicação ocorre na Rua Caxias do Sul com a Rua Rio de Janeiro.
Para que o inseticida atinja os mosquitos adultos com mais eficácia, é recomendado que os moradores mantenham portas e janelas abertas. O serviço pode ser suspenso em caso de chuva, ventos ou neblina.
Confira as redes sociais do Estado Online no Facebooke Instagram