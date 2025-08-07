Operação Shamar prende foragido por violência doméstica na Capital

Nesta quinta-feira (7), um homem que estava foragido foi preso pela operação Shamar em Campo Grande.

A polícia cumrpiuu um mandado de prisão preventiva contra o indivíduo. A captura foi realizada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Neste mês de agosto, estão acontecendo diversas ações do tipo pela operação Shamar com foco no cambate a violência domésticam e familiar. Estão sendo cumpridos de mandados de prisão, monitoramento eletrônico e busca e apreensão, no âmbito da Operação Shamar.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.