Governo Federal lança política inédita para levar internet às rodovias do país

Nova medida promete mais segurança, conectividade e eficiência no transporte, especialmente em trechos isolados

O Governo Federal lançou mais uma iniciativa para transformar as rodovias brasileiras em rotas conectadas e seguras. Foi publicada no Diário Oficial da União a consulta pública que trata da instituição da Política Nacional de Conectividade em Rodovias, proposta do Ministério das Comunicações (MCom) voltada à ampliação e melhoria da cobertura de internet móvel (4G ou superior) em rodovias de todo o país. O processo participativo estará aberto a partir de quinta-feira, 7 de agosto de 2025, por meio da plataforma Participa +Brasil.

A política visa atender dois grandes desafios: levar conectividade móvel às rodovias ainda não cobertas e garantir que os usuários em trânsito tenham acesso contínuo ao serviço, mesmo fora da área de cobertura da sua operadora contratada. A medida se aplica aos trechos rodoviários situados fora das sedes municipais e representa um avanço significativo para a inclusão digital, a segurança viária e a eficiência logística nacional.

Levar internet para as estradas permitirá a otimização de serviços de alertas aos próprios motoristas sobre condições da pista, eventuais informações de acidente, acionar um serviço emergencial e até mesmo se comunicar com a família. Os caminhoneiros terão otimização durante seus trajetos com a carga. São muitas melhorias para quem trafega pelas rodovias do país”, afirmou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira.

A consulta pública é mais uma das frentes adotadas pelo Ministério das Comunicações para fomentar a conectividade no território nacional. Recentemente, o MCom também publicou a Portaria nº 18.902/2025 estabelecendo diretrizes para o leilão da faixa de 700 MHz, que inclui a cobertura integral das rodovias BR 101, BR 116, BR 163, BR 242 e BR 364.

A proposta está estruturada em quatro eixos principais: diretrizes para compromissos regulatórios associados à expansão do SMP em rodovias; regulamentação da oferta do Serviço Móvel Pessoal em regime de itinerância nas rodovias; diretrizes para o uso de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e de outras fontes de financiamento para cobertura em rodovias; e cooperação institucional com outros órgãos públicos para integração das políticas.

A ação é complementar e convergente com a política do Ministério dos Transportes voltada à digitalização das rodovias federais e à ampliação do acesso a serviços digitais.

Com a iniciativa, o Governo Federal reforça o compromisso de universalizar o acesso à banda larga móvel, melhorar a qualidade do serviço prestado à população e integrar os esforços de transformação digital da infraestrutura nacional de transportes.

Com informações da Agência Gov.

