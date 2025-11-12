Fumacê reforça combate ao mosquito da dengue em quatro bairros de Campo Grande

Borrifação será realizada nesta quarta-feira (12) nos bairros Maria Aparecida Pedrossian, Noroeste, Portal Caiobá e São Conrado

A Prefeitura de Campo Grande intensifica nesta quarta-feira (12) o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, com a aplicação do fumacê em quatro bairros da cidade. A ação será realizada das 16h às 22h pelas equipes da CCEV (Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais), da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

Os bairros que recebem o serviço são Maria Aparecida Pedrossian, Noroeste, Portal Caiobá e São Conrado. Para que o produto tenha maior eficácia, a orientação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o inseticida alcance locais onde os mosquitos costumam se abrigar.

Confira o itinerário:

De acordo com a Sesau, o serviço pode ser adiado ou cancelado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, já que essas condições prejudicam a dispersão do produto.

