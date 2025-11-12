Corumbá sedia Campeonato Pan-Americano de Canoagem nesta semana

Atletas de vários países disputarão a competição no Rio Paraguai

Nos dias 14 e 15 de novembro, Corumbá recebe o Campeonato Pan-Americano de Canoagem Maratona 2025, um dos principais eventos da modalidade nas Américas.

O município pantairo recebrá atletas de diversos países no Rio Paraguai, em disputas que exigem resistência, técnica e estratégia. O percurso será montado em um circuito oval de aproximadamente cinco quilômetros, com voltas longas de 5.000 metros e uma volta curta de 3.500 metros, seguindo as normas oficiais da Federação Internacional de Canoagem. A largada será embarcada, com todos os competidores partindo juntos. Vence quem cruzar primeiro a linha de chegada.

As disputas contemplam categorias masculinas e femininas: K1 JR, C1 JR, K1 U23, K1 SR, C1 SR e K1 MASTER (A-F). A programação inclui ainda provas de paracanoagem nas classes KL1, KL2, KL3, VL1, VL2 e Open. As distâncias variam de 7 km a 23,5 km, conforme as divisões entre júnior, sub-23, sênior e master, além das estreias da paracanoagem maratona.

O Pan-Americano de Canoagem Maratona 2025 será um encontro de culturas e uma oportunidade de integração entre os países do continente. O evento também reforça a capacidade do Brasil de sediar torneios internacionais de grande porte.

O campeonato é uma realização da CBCa Confederação Brasileira de Canoagem e da Copac (Confederação Pan-Americana de Canoagem) com apoio da Federação Estadual e da Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Funec (Fundação de Esportes de Corumbá).

Programação

Sexta-feira, 14/11

18h – Congresso técnico

Sábado, 15/11

07h30 – Início das provas

18h – Cerimônia de premiação

*Com informações da Confederação Brasileira de Canoagem.

