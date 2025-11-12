Empresa brasileira firma parceria com polo tecnológico chinês para desenvolver soluções em inteliência artificial

Acordo com o “Vale do Silício da China” pode ampliar presença do Brasil no mercado global de tecnologia

A empresa brasileira 4US Tecnologia assinou uma Carta de Intenção de Cooperação com a Zhongguancun Science City Urban Brain Co., um dos maiores polos de inovação e investimento tecnológico da China. O acordo marca um passo importante para o setor de tecnologia do Brasil, com foco em inteligência artificial (IA) e cidades inteligentes.

Fundada em 2020 pelo empresário Olegario Marinho, a 4US atua em áreas como computação em nuvem, segurança digital e inteligência artificial. A empresa também é dona da Sappens Educação, plataforma que utiliza IA para personalizar o aprendizado de estudantes em todo o país.

Com sede no distrito de Haidian, em Pequim, a Zhongguancun Science City é conhecida como o “Vale do Silício da China”. O complexo reúne mais de 1.900 empresas especializadas em IA, 40 startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão, e instituições de pesquisa ligadas a universidades e centros de inovação.

Segundo Olegario Marinho, a parceria abre caminho para que tecnologias criadas no Brasil possam chegar a novos mercados.

“Estamos falando de levar tecnologia desenvolvida no Brasil para um dos ecossistemas mais competitivos do mundo. É a prova de que talento e inovação não têm fronteiras”, afirmou o executivo.

Inteligência artificial com impacto real

A 4US desenvolve soluções que aplicam inteligência artificial em duas áreas principais: educação e gestão urbana.

Na educação, a Sappens utiliza IA para adaptar o conteúdo às necessidades de cada aluno, com foco na preparação para o Enem e na ampliação do acesso à educação de qualidade. Já no setor público, a empresa trabalha em sistemas de cidades inteligentes, que usam sensores, análise de dados e internet das coisas (IoT) para otimizar serviços urbanos e melhorar a mobilidade e a segurança.

Essa linha de atuação se aproxima do projeto “City Brain”, da Zhongguancun, que usa IA para gerenciar tráfego, segurança pública e outros serviços em dezenas de cidades chinesas.

“As cidades do futuro serão movidas por dados e inteligência artificial”, disse Marinho. “Nossas soluções ajudam governos a tomar decisões mais rápidas e eficientes, melhorando a vida dos cidadãos.”

Acesso a inovação e novos mercados

Criada em 2019, a Zhongguancun Urban Brain administra fundos de investimento voltados a tecnologias emergentes, com capital equivalente a US$ 830 milhões. Além do potencial financeiro, o acordo permitirá à 4US acesso a pesquisas, parcerias e oportunidades de expansão no mercado asiático.

Entre os próximos passos da cooperação estão:

● Desenvolvimento conjunto de tecnologias de IA voltadas para cidades inteligentes;

● Intercâmbio técnico e científico entre Brasil e China;

● Exploração de oportunidades de investimento mútuo;

● Planejamento da expansão da 4US para o mercado asiático.

Brasil na rota global da tecnologia

Para especialistas, o acordo reflete o avanço do ecossistema de inovação brasileiro. Segundo dados da Brasscom, o setor de tecnologia movimentou R$ 604 bilhões em 2024. Ainda assim, empresas nacionais enfrentam desafios para se internacionalizar e atrair grandes investimentos.

“Esta conquista mostra que o Brasil pode ser muito mais do que um consumidor de tecnologia importada. Temos capacidade de desenvolver soluções que interessam aos mercados mais sofisticados do mundo”, destacou Marinho.

A formalização do acordo deve ocorrer nas próximas semanas, após a revisão técnica e jurídica dos documentos.

/