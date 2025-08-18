Fumacê reforça combate ao Aedes Aegypti em três bairros da Capital nesta segunda

Serviço de borrifação será realizado nesta segunda-feira (18), das 16h às 22h



O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será intensificado em três bairros de Campo Grande nesta segunda-feira (18) com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido popularmente como Fumacê.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), atuarão das 16h às 22h nas ruas dos bairros Nova Lima, Jardim Leblon e Tijuca. Entre os principais pontos de aplicação estão a Rua Lourenço da Veiga com Rua Monte Alegre, Rua Guararapes com Rua Domingos Tenuta e Rua Rio da Prata com Rua Alfredo Lisboa.

Para garantir a eficácia do inseticida, os moradores devem deixar portas e janelas abertas, permitindo que o veneno alcance os locais onde os mosquitos costumam se abrigar. A colaboração da população é fundamental para reduzir a proliferação do Aedes Aegypti e proteger a comunidade contra as arboviroses.

