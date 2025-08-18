Polícia Civil incinera 200 quilos de drogas apreendidas em Juti

Entorpecentes foram destruídos com acompanhamento do Ministério Público e da Vigilância Sanitária

A Delegacia de Polícia Civil de Juti incinerou, nesta segunda-feira (18), cerca de 200 quilos de drogas apreendidas nos últimos três meses durante operações e investigações realizadas no município.

A queima do material ocorreu em conformidade com a Lei 11.343/2006, que estabelece as regras para o procedimento. A ação contou com a presença de representantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária da prefeitura, garantindo a legalidade e a segurança da incineração.

Segundo a polícia, os entorpecentes destruídos são resultado de apreensões feitas em diferentes ações de combate ao tráfico na região.

