Vanessa da Mata brilha no MS ao Vivo com performances que exaltam a brasilidade e voz única

No último domingo (18), aconteceu mais uma edição do MS ao Vivo e dessa vez, a mato-grossense Vanessa da Mata brilhou com uma performance teatral e imponente na Capital. O show trouxe a brasilidade e diversidade musical, como expressado nas palavras dela “Vamo embora curtir, arte brasileira, arte nossa” ao iniciar o espetáculo.

A cantora da MPB trouxe sua nova turnê que leva o nome de seu recente disco “Todas Elas” com músicas que celebram a autoconfiança em “É por isso que eu danço” e fazem manifesto contra o machismo em “Maria sem Vergonha”.

Além das novas, ela trouxe seus clássicos “Amado”, “Não me Deixe Só” e “Boa Sorte’. Outras que empolgaram o público foram “Ainda bem” e “Ai, ai, ai”.

Segundo a organização, mais de 30mil pessoas compareceram no Parque das Nações Indígenas que lotaram o pátio e gramado do espaço. Com uma voz única, Vanessa cantou até ópera e pediu ao público que respondesse se gostaram da performance. Confira:

Vídeo: Kadu Bastos

Homenagens

A multiartista ainda fez homenagens, ela cantou o sucesso da cantora Diana “Porque Brigamos” e “Vá pro Inferno com Seu Amor” de Milionário e José Rico em versão rock que agitou ainda mais o público no local.

Vanessa da Mata ainda expressou que sentiu em casa em Campo Grande, pelo fato de ser do estado vizinho e exaltou o Centro-Oeste.

