Fumacê percorre três bairros da Capital nesta sexta para combater mosquito da dengue

Aplicação do inseticida está prevista para ocorrer das 16h às 22h em ruas dos bairros Veraneio, Novos Estados e Nova Lima

Nesta sexta-feira (18), a circulação do carro do fumacê em Campo Grande vai atingir três regiões da cidade com aplicação de inseticida contra o mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A pulverização está programada para acontecer entre 16h e 22h nos bairros Jardim Veraneio, Novos Estados e Nova Lima.

De acordo com o itinerário previsto, o fumacê deve passar pelos seguintes trechos:

– Jardim Veraneio: Rua Acrópole com Rua Álvares Penteado

– Novos Estados: Rua Panônia com Rua Selenita

– Nova Lima: Rua Alfredo Borba com Rua Nefe Pael

A aplicação do produto é feita por meio da técnica de Ultra Baixo Volume (UBV) e atinge principalmente os mosquitos adultos. Para que o inseticida tenha maior efeito, é recomendado que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo.

Vale lembrar que, em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, o serviço pode ser adiado ou suspenso, já que essas condições atrapalham a dispersão do veneno no ambiente.

A pulverização química é uma medida emergencial e não substitui o controle nos criadouros, que seguem sendo a principal forma de evitar a proliferação do mosquito.

