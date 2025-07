Mais de 8 mil aposentados de MS já pediram ressarcimento por descontos indevidos

Pagamentos começam em 24 de julho e serão feitos diretamente na conta dos beneficiários que aderirem ao acordo

Em Mato Grosso do Sul, 8.402 aposentados e pensionistas já aderiram ao acordo de ressarcimento proposto pelo Governo Federal para receber de volta valores descontados indevidamente dos benefícios pagos pelo INSS. O número representa 29,1% do total de 28.854 beneficiários com direito ao reembolso no estado.

A adesão no Estado segue de perto a média nacional, que está em 30,4%. No Brasil todo, mais de 582 mil pessoas já aceitaram a proposta de devolução, que será feita sem a necessidade de acionar a Justiça. A medida busca corrigir cobranças feitas entre março de 2020 e março de 2025 por entidades que, após serem contestadas, não responderam aos beneficiários no prazo de 15 dias úteis.

A devolução será feita integralmente, com correção monetária pelo IPCA, diretamente na mesma conta em que o aposentado ou pensionista recebe o benefício. Os primeiros depósitos estão agendados para o dia 24 de julho e seguirão a ordem de adesão: quem assinou primeiro, recebe antes.

Em Campo Grande e outras cidades do Estado, os canais de atendimento continuam recebendo contestações e orientando sobre o processo de adesão. Os interessados podem consultar seus pedidos e valores a receber pelo aplicativo Meu INSS, nas agências dos Correios ou pela Central 135 (que não realiza adesões, apenas orientações).

A estimativa é que 1,9 milhão de beneficiários em todo o país estejam aptos a aderir, com base em mais de 3,2 milhões de contestações que já ultrapassaram o prazo de resposta sem retorno por parte das entidades.

O prazo para contestar os descontos e buscar informações sobre o acordo segue aberto até, pelo menos, 14 de novembro de 2025. Esse prazo pode ser prorrogado caso haja necessidade.

A adesão é gratuita e feita de forma simples, sem exigência de envio de documentos. No Meu INSS, basta acessar a opção “Consultar Pedidos”, clicar em “Cumprir Exigência” e aceitar o acordo. Quem preferir atendimento presencial pode procurar uma das mais de 5 mil agências dos Correios espalhadas pelo país, incluindo diversas unidades em Mato Grosso do Sul.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram