Fumacê percorre dois bairros de Campo Grande neste sábado no combate ao Aedes aegypti

Aplicação do inseticida será feita das 16h às 22h nos bairros Novos Estados e Mata do Jacinto



A Prefeitura de Campo Grande segue com as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Neste sábado (1º), o fumacê será aplicado em dois bairros da cidade: Novos Estados e Mata do Jacinto. A pulverização do inseticida será realizada entre 16h e 22h.

No bairro Novos Estados, o veículo passará pela Rua Marquês de Leão, na altura do cruzamento com a Rua Capiata. Já no Mata do Jacinto, a aplicação será feita nas proximidades da Rua Simão Abrão com a Rua Safar Murad.

Durante a passagem do fumacê, é importante que os moradores deixem portas e janelas abertas para facilitar a entrada do produto, que tem como alvo os mosquitos adultos. A recomendação faz parte do protocolo de aplicação para garantir maior eficácia do controle químico.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram