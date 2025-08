Menino de 4 anos morre atropelado em Caarapó; pai é preso após agredir a mãe da criança

Tragédia aconteceu no centro da cidade enquanto família resolvia pendências em repartição pública



Um menino de 4 anos morreu após ser atropelado por uma caminhonete no final da manhã desta sexta-feira (1º) em Caarapó, município a 270 km de Campo Grande. O acidente aconteceu na região central, no cruzamento das avenidas Presidente Vargas e Duque de Caxias.

Segundo a Polícia Militar, a criança estava acompanhada da mãe e do irmão mais velho, de 6 anos, enquanto o pai buscava atendimento em um órgão público próximo. Durante a espera, a mulher foi até o banheiro de uma praça da região e deixou os filhos do lado de fora. O irmão mais velho segurava a mão do caçula, que acabou se soltando e correndo em direção à rua.

Foi nesse momento que uma caminhonete S10, que passava pelo local, atropelou o menino. O motorista, que seguia viagem para outro município, permaneceu no local após o acidente. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas, ao chegar, a equipe constatou que a criança já havia morrido.

Após receber a notícia da morte do filho, o pai, que estava dentro da repartição, agrediu a esposa, atribuindo a ela a culpa pelo ocorrido. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem em flagrante por violência doméstica.

O caso está sendo investigado.

