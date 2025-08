Homem condenado é preso por estupro de menina de 11 anos em Ivinhema

Vítima engravidou do criminoso e sofreu aborto espontâneo

Nesta sexta-feira (01), um homem foi preso pelo crime de estupro de vulnerável em Ivinhema. Ele foi preso após conclusão do inquérito policial e ser condenado a 12 anos de prisão.

O crime ocorreu no ano de 2020, quando a vítima tinha 11 anos de idade. O estupro ocorreu em uma propriedade rural e a vítima acabou engravidando do homem. A menina sofreu um aborot espont/âneo posteriormente.

O ocorrido foi investigado pela Polícia Civil de Ivinhema na época. A condenação foi deferida pélo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ivinhema, que deu sentença a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A prisão foi realizada pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) e o homem permanece preso.

