Fumacê percorre cinco bairros de Campo Grande nesta terça-feira (03)

Aplicação ocorre das 16 às 22h para reforçar combate ao mosquito transmissor da dengue
Equipes da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) realizam, nesta terça-feira (3), a aplicação de UBV (Ultra Baixo Volume), conhecido como fumacê, em cinco bairros da Capital. A ação faz parte das estratégias de enfrentamento às arboviroses.
Segundo a CCEV (Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais), o serviço será executado das 16h às 22h nos bairros Coronel Antonino, Monte Castelo, São Francisco, Nasser e Seminário.
Confira as ruas que constam no itinerário:
A borrifação tem como objetivo reduzir a população do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O inseticida é aplicado por meio de veículo que circula pelas ruas, atingindo principalmente os mosquitos adultos.
A orientação é para que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do fumacê, permitindo que o produto alcance o interior das residências. Caso haja chuva, vento forte ou neblina, o cronograma poderá ser alterado.
