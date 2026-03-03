Em Corumbá, prazo para solicitar ou atualizar Passe do Estudante 2026 termina em 10 de março

Alunos da Rede Pública devem enviar documentação por e-mail à Agetrat; Cartão é exclusivo para deslocamento escolar e uso indevido pode levar à suspensão do benefício

A Agetrat (Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Corumbá) reforça que o prazo para solicitar ou atualizar o Passe do Estudante 2026 encerra-se em 10 de março. O procedimento varia conforme o estudante precisa de novo cadastro ou apenas atualização.

Estudantes que já possuíam o benefício em 2025 devem apresentar atestado de matrícula de 2026 e comprovante de residência atualizado. A atualização é feita diretamente na concessionária Viação Cidade Corumbá, desde que não haja mudança de endereço ou escola. Em caso de transferência ou alteração de residência, é necessário novo cadastro.

Alunos sem cadastro no ano anterior devem procurar a secretaria da escola com declaração ou atestado de matrícula, cópia do RG ou certidão de nascimento, comprovante de residência (preferencialmente conta de energia) e documento dos pais ou responsáveis. A escola envia os documentos somente por e-mail à Agetrat: passedoestudante.agetrat@gmail.com ou passe.estudante@corumba.ms.gov.br. Documentos físicos não são aceitos.

Após a análise, o estudante cadastra a foto e recebe o cartão eletrônico junto à concessionária, responsável também pela inserção dos créditos de transporte. O atendimento pode ser agendado pelo telefone (67) 3232-6422, com WhatsApp disponível.

Para ter direito ao passe, a residência do aluno deve estar a pelo menos 2 mil metros da escola no período diurno ou 1 mil metros no noturno. O cartão é exclusivo para deslocamento escolar, conforme o calendário letivo. O uso indevido pode levar à suspensão do benefício. Após 10 de março, somente casos especiais como mudança de escola, endereço ou cidade serão avaliados.

