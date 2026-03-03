Motorista alcoolizado causa série de acidentes e vai preso no Monte Castelo em Campo Grande

Jovem apresentou comportamento agressivo durante abordagem policial

Um motorista de 23 anos foi detido em flagrante na tarde de segunda-feira (2), em Campo Grande, após dirigir embriagado e se envolver em dois acidentes consecutivos no bairro Monte Castelo.

Testemunhas relataram que a primeira colisão ocorreu no cruzamento das ruas São Paulo e Brasil, quando o veículo do suspeito atingiu o mesmo carro em duas ocasiões. Momentos antes, outro motorista contou que também havia sido atingido pelo condutor, que chegou a segui-la pelas ruas e proferir xingamentos.

Dentro do carro, foram encontradas três garrafas de cerveja — uma aberta e duas lacradas. O jovem apresentava machucados nas mãos, comportamento agressivo e indicava risco de fuga.

Ele foi conduzido à Depac-Cepol, onde foi preso em flagrante e submetido aos procedimentos legais.

O caso serve como alerta sobre os perigos do álcool ao volante e reforça a necessidade de atenção redobrada no trânsito da capital sul-mato-grossense.

