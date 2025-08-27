Fumacê percorre cinco bairros de Campo Grande nesta quarta-feira

Ação contra o mosquito Aedes aegypti será realizada das 16h às 22h em diferentes pontos da cidade

Cinco bairros de Campo Grande recebem nesta quarta-feira (27) a aplicação do fumacê, usado no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya. O serviço será feito das 16h às 22h.

As equipes passarão pelos seguintes locais:

– Jardim Novos Estados: Rua Rebouças, com Rua Maracani

– Estrela Dalva: Rua do Cisne, com Rua Uirapuru

– Mata do Jacinto: Rua Safar Murad, com Rua Miguel Sebá

– Nova Lima: Rua Galdino Afonso Vilela, com Rua Garopaba

– Coronel Antonino: Rua Cabanga, com Rua Samburá

De acordo com a orientação técnica, para aumentar a eficácia do veneno é importante que moradores deixem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo. O fumacê atinge principalmente os mosquitos adultos, em especial as fêmeas, responsáveis pela transmissão das doenças.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram