Foragido é preso por tráfico de drogas em Dourados

Um homem de 25 anos, foragido da Justiça, foi preso em flagrante na última terça-feira (26) por tráfico de drogas em Dourados. A prisão foi realizada por policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) e Núcleo Regional de Inteligência (NRI) em uma residência localizada na rua Eulália Pires, bairro Vila Cachoeirinha.

A equipe iniciou monitoramento no local durante a tarde e flagrou o investigado entrando e saindo do imóvel. Na abordagem, foram encontradas porções de crack e maconha em sua posse.

Dentro da residência, os policiais localizaram ainda um pote com mais porções de maconha, um tablete da droga escondido em um saco de lixo, além de duas balanças de precisão e dinheiro.

O suspeito foi levado para a sede do SIG em Dourados, onde teve o mandado de prisão cumprido e acabou autuado em flagrante por tráfico de drogas.

