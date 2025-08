Fumacê passa por três bairros de Campo Grande nesta quinta-feira

Veículos circularão das 16h às 22h nas regiões do Los Angeles, Centenário e Lageado

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, terá reforço nesta quinta-feira (31) em Campo Grande. Três bairros da cidade receberão a aplicação do fumacê, entre 16h e 22h.

As equipes vão passar por:

– Los Angeles – Rua Lauro Muller com Rua Divino de Castro

– Jardim Centenário – Rua Indaial com Rua Canto Grande

– Parque Lageado – Rua Durando Pereira da Silva com Rua Rosa Orro

Durante a aplicação, a recomendação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas para facilitar a entrada do inseticida, que atinge os mosquitos adultos, responsáveis pela transmissão das doenças.

