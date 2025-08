Padrasto é preso acusado de espancar e abusar sexualmente de enteada de quatro anos na Capital

Criança foi trancada no quarto e espancada pelo homem

Nesta quinta-feira (30), a polícia divulgou que foi preso preventivamente o homem acusado de agredir e abusar sexualmente da enteada de quatro anos em Campo Grande. Ele foi capturado em Dourados no dia 23 de julho após fugir.

Segundo a investigação, o caso com contornos de extrema brutalidade revelou que a criança sofreu violência física e violação sexual por parte do homem. Ele ainda teria reagido de forma violenta após a menina revelar a genitora que sofreu abuso sexual.

A vítima foi trancada no quarto, onde foi espancada. A mãe conseguiu arrombar a porta e se jogar na frente da filha e também foi atacada. Ele ainda tentou evitar que a mulher levasse a criança para o hospital na tentativa do caso não chegar a polícia. O homem fugiu após o crime.

A criança teve múltiplas lesões, permanecendo internada por quatro dias para tratamento médico. A mãe também ficou ferida na tentativa de proteger a filha.

Após esse ocorrido, a prisão preventiva do homem foi deferida e ele acabou sendo localizado e capturado em Dourados. No interrogatório, ele alegou possíveis transtornos psiquiátricos e estado de surto psicótico que suspostamente comprometeu sua lembrança do crime.

O indivíduo foi indiciado e responderá formalmente pelos crimes de estupro de vulnerável e lesão corporal dolosa. O caso e a prisão foi realizada pelo Núcleo de Inteligência Policial-NIP da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

