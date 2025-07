Justiça bloqueia verba pública e idoso consegue cirurgia no joelho após quatro anos de espera

Morador de Campo Grande dependia do SUS para colocar próteses, mas procedimento foi negado pelo Estado

A espera por uma cirurgia no joelho direito durou mais de quatro anos para o aposentado Auro Mendonça, de 70 anos, morador da Capital. Com artrose avançada e indicação médica para implantar próteses nos dois joelhos, ele recorreu ao SUS, mas não teve o pedido atendido. A solução veio só após decisão judicial que determinou o bloqueio de verbas públicas para cobrir o custo da operação.

Auro já havia conseguido fazer a cirurgia no joelho esquerdo no ano passado, também por meio de ação judicial. Na ocasião, a Defensoria Pública acionou a Justiça e obteve decisão favorável. Agora, a mesma medida foi usada para garantir a operação no outro joelho, realizada neste mês.

A nova intervenção só aconteceu porque o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) autorizou o chamado sequestro de verbas, um mecanismo legal que obriga o Estado a pagar por tratamentos quando há negativa ou omissão. Com o dinheiro transferido diretamente para a conta do aposentado, o procedimento foi viabilizado. Ele já recebeu alta e se recupera em casa.

