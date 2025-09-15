Fumacê passa por oito bairros de Campo Grande nesta segunda

Aplicação ocorre das 16h às 22h; moradores devem manter portas e janelas abertas durante a borrifação

O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) pesado, conhecido como Fumacê, será utilizado nesta segunda-feira (15) em oito bairros de Campo Grande como ação de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. A circulação dos veículos está prevista entre 16h e 22h.

A rota definida inclui:

Nova Lima – 439: Rua Pixuna, com Rua Guia-Micu

Mata do Jacinto – 434: Rua Simão Abraão, com Rua Luís Carlos Petengil

Coronel Antonino – 430: Rua Caxias do Sul, com Rua Rio de Janeiro

Carandá – 427: Rua Cipriano Barata, com Rua Pedro Martins

Nasser – 437: Rua Duarte Coelho, com Rua dos Emboabas

José Abrão – 432: Rua Canoinhas, com Rua Ribeirão Limpo

Panamá – 495: Rua Antônio Pereira Veríssimo, com Rua Antônio Gomes Pedrosa

Santo Antônio – 498: Rua Itatiaia, com TV. 21 de Março

Para que o inseticida alcance locais de maior concentração de mosquitos, a recomendação é que moradores mantenham portas e janelas abertas durante a aplicação.

O serviço pode ser adiado ou suspenso em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, já que essas condições comprometem a eficácia do veneno.

