Homem condenado com mandado de prisão em aberto é preso por stalking na Capital

Ele foi condenado a uma pena de 1 ano, 2 meses e 22 dias

Na manhã desta segunda-feira(15), um homem de 30 anos com mandado de prisão em aberto foi encontrado e preso, no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande.

Informações anônimas informaram a políocia de que o homem estaria no bairro. Ele foi localizado em seu endereço comercial e estava ciente do mandado de condenação.

Ele foi condenado a uma pena de 1 ano, 2 meses e 22 dias pela prática do crime de stalking. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI).

O indivíduo foi levado à Primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1DEAM), onde foi apresentado à autoridade policial para as devidas providências legais.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.