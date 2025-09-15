Política Municipal de Arborização Urbana de Campo Grande recebe propostas da população em consulta pública

Contribuições podem ser enviadas por e-mail ou potocoladas na sede da Planurb

Está aberto o período para envio de contribuições e sugestões sobre a minuta do Projeto de Lei Complementar que institui a Política Municipal de Arborização Urbana, em Campo Grande.

As propostas poderão ser encaminhadas até o dia 6 de outubro para o e-mail [email protected] ou protocoladas na Planurb (Avenida Calógeras, 356, Vila Glória, entrada pela Rua Dr. Mário Corrêa, das 8h às 16h.

Além da consulta pública, será realizada uma reunião pública para apresentar e discutir a minuta. O encontro será transmitido ao vivo pelo YouTube e acontecerá no dia 8 de outubro (quarta-feira), às 18h, na sede da Planurb.

A Auditora Fiscal de Meio Ambiente, Silvia Rahe, ressalta os principais pontos da proposta. “A revisão do Plano Diretor de Arborização Urbana, que se transformará na Política Municipal de Arborização Urbana, é um marco para Campo Grande. Mais do que atualizar regras técnicas de plantio, poda e supressão, essa legislação amplia a visão para uma política pública integrada, conectando arborização, mudanças climáticas, equidade socioambiental e qualidade de vida. Estamos criando um sistema robusto, que protege áreas verdes, assegura conectividade no perímetro urbano, incentiva a participação social e estabelece critérios claros de manejo e fiscalização. Essa revisão dá à cidade instrumentos modernos para planejar o futuro, fortalecendo a infraestrutura verde e garantindo que cada morador tenha acesso aos benefícios das árvores. É uma oportunidade de tornar Campo Grande mais resiliente, saudável e sustentável para as próximas gerações.”

A minuta do Projeto de Lei Complementar foi elaborada por um Grupo Técnico (GT) do Comitê de Meio Ambiente (Comea), composto por Planurb, Semades, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Após seis reuniões, o texto foi validado pelo Comea durante a 98ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de setembro de 2025.

O secretário da Semades, Ademar Silva Júnior, reforça a importância da participação da comunidade. “Campo Grande já é reconhecida nacional e internacionalmente pela gestão da arborização urbana e queremos ampliar esse protagonismo. A construção de uma política sólida depende da contribuição de toda a sociedade. Convidamos cada morador a participar da audiência pública e enviar sugestões, para que o Projeto de Lei Complementar reflita as necessidades e expectativas de quem vive a cidade. Este é um momento decisivo para definirmos, juntos, como Campo Grande seguirá planejando e cuidando da arborização, reafirmando nosso compromisso com o meio ambiente, a qualidade de vida e o futuro sustentável da Capital.”

Os Documentos da reunião podem ser acessados pelo link: www.campogrande.ms.gov.br/planurb.

O projeto está em conformidade com a Lei Complementar n. 341, de 4 de dezembro de 2018, e suas alterações – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande (PDDUA).

O processo da consulta pública é rrealizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e da Secretaria de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).

