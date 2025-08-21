Fumacê passa por oito bairros da Capital nesta quinta (21)

Aplicação acontece das 16h às 22h em diferentes regiões da cidade



O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, será realizado nesta quinta-feira (21) em oito bairros de Campo Grande. A circulação dos veículos está prevista entre 16h e 22h.

Confira o itinerário divulgado:

● Aero Rancho – 455: R. Arquiteto Joaquim Barreto, com R. Tokuei Nakão

● Parati – 465: R. Hikaru Kamiya, com R. Seisuke Zaha

● Coophavilla II – 486: R. da Baleia, com R. da Praia

● Batistão – 483: R. Polônia, com R. do Rio

● Tijuca – 491: Av. Conde de Boa Vista, com R. Maria Ribeiro de Assumpção

● Caiobá – 485: R. Tunita Mendes, com R. Beapina

● São Conrado – 488: R. Lamêgo, com R. Internacional

● Leblon – 487: R. Creta, com R. Sotero Cardoso

A orientação é para que moradores deixem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, facilitando a ação do inseticida. A programação pode ser suspensa em caso de chuva, ventos fortes ou neblina.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram