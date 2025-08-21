Homem que roubou e agrediu idoso com golpes de marreta é preso em Corumbá

Indivíduo tinha saído recentemente de presídio e já é conhecido no meio policial

Na última terça-feira (19), um homem de 32 anos foi preso pelo crime de roubo qualificado, que resultou em violência corporal na cidade de Corumbá. O ocorrido foi na Rua Cabral, no Centro da cidade.

O senhor de 69 anos, vítima da situação, identificado como Ney de Miranda realizou boletim de ocorrência e relatou o crime ocorrido por volta das 3h da madrugada no último dia 11 de agosto. O suspeito foi identificado como “Boca” e já é conhecido no meio policial da cidade com várias passagens.

O idoso disse que fou supreendido dentro de sua própria residência que estava no interior do imóvel revirando um guarda-roupas. Quando percebeu que foi visto, o indivíduo armado com uma marreta, partiu para cima da vítima e desferindo vários golpes em sua direção. Dois dos golpes atingiram a região lateral direita da cabeça do idoso que causou lesões.

A vítima conseguiu fugir para a frente do imóvel, mas foi perseguida pelo agressor. Em determinado momento, conseguiu retornar para dentro de casa e trancar a porta, enquanto o indivíduo ainda tentava arrombá-la para concluir a ação.

Imagens câmeras de segurança de um estabelecimento comercial vizinho, que registraram parte da agressão e a fuga da vítima. Com isso, foi possível identiicar o criminoso.

O idoso Ney de Miranda compareceu à Delegacia no último dia (19) para procedimento de reconhecimento pessoal formal e identificou o homem que o agrediu e tentou roubar o imóvel.

Segundo a polícia, o sujeito possui passagem pela polícia e havia recentemente saído do sistema prisional. O indivíduo foi localizado e preso.

A prisão foi realizada pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá e a população da cidade e também do município vizinho pode fazer denúncias de crimes pelo número (67) 3234-7111. Caso solicitado, o sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.