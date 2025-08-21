Operação contra golpes virtuais prende suspeito em Corumbá

Homem de 29 anos foi detido durante ação nacional que investiga fraudes contra clientes de planos de saúde



Um homem de 29 anos foi preso nesta quinta-feira (21) em Corumbá, durante a Operação Indébito, deflagrada pela Polícia Civil do Piauí contra um esquema de estelionato eletrônico. O suspeito foi localizado no bairro Cristo Redentor por agentes da 1ª Delegacia de Polícia Civil, que cumpriram mandado expedido pela Justiça de Teresina.

De acordo com as investigações, a quadrilha criava páginas falsas na internet e anúncios patrocinados que simulavam serviços de operadoras de saúde, como emissão de boletos. As vítimas, ao clicarem nos links, eram direcionadas a sites fraudulentos e chegavam a ser atendidas por criminosos que se passavam por funcionários via WhatsApp. Os boletos pagos caíam em contas de laranjas e rapidamente eram repassados, o que dificultava o rastreamento do dinheiro. Estima-se que mais de 200 pessoas tenham sido lesadas em diversos estados.

A operação não se restringiu a Mato Grosso do Sul. Em todo o país, policiais civis de nove estados deram apoio ao cumprimento de 80 mandados judiciais, entre prisões e buscas, além do bloqueio de 43 contas bancárias ligadas ao grupo criminoso. A medida busca assegurar a devolução de valores às vítimas.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram