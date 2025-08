Monte Castelo e Vila Nasser recebem aplicação de fumacê nesta quarta-feira em Campo Grande

Veículos circularão entre 16h e 22h; produto combate o mosquito transmissor da dengue

Os bairros Monte Castelo e Vila Nasser, em Campo Grande, devem receber nesta quarta-feira (6) a aplicação do fumacê — borrifação de inseticida em Ultra Baixo Volume (UBV) — como parte do combate ao mosquito Aedes aegypti. A circulação dos veículos está prevista para ocorrer entre 16h e 22h.

De acordo com o itinerário divulgado, o serviço deve passar pelas seguintes vias:

– Monte Castelo: Rua Alípio de Brito com Rua Anjinho;

– Vila Nasser: Rua Tenente Lira com Rua Generoso Leite.

A orientação é que os moradores deixem portas e janelas abertas durante a aplicação para que o veneno alcance os locais onde os mosquitos costumam se esconder. Em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, o serviço pode ser suspenso.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram