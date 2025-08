Operação prende indivíduos que enviavam drogas e armas por encomendas áereas no Estado

Entorpcentes eram enviados de Ponta Porã ao município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul

Nesta quarta-feira (6), quatro indivíduos foram presos pela segunda fase da Operação Air Mode. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos em Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

Segundo a polícia, os investigados são ligados a uma associação criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e armas de fogo. Eles enviavam as remessas de drogas e armamentos por meio de encomendas aéreas que tinahm origem em Ponta Porã e destino Santa Maria.

Os materiais ilícitos até eram mandados escondidos em objetos comuns, como gabinetes de computador, brinquedos e caixas de som. As investigações desta fase da operação teve início após um desdobramento de outras investigações iniciadas em 2023, que tinham como alvos, os suspeitos que realizam funções de liderança, logística e coordenação no esquema criminoso.

Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria (RS). A operação foi deflagrada pela Polícia Federal (PF).

